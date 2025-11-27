Хайдара Гильфанова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Указ подписал Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» постоянного представителя республики в Свердловской области Хайдара Гильфанова.

Высокой госнаграды он удостоен за значительный вклад в развитие внешнеэкономических и культурных связей региона, а также за многолетнюю плодотворную работу на ответственном посту.

Указ о награждении подписан 25 ноября 2025 года и вступает в силу с указанной даты. Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» является одной из высших наград региона, которой удостаиваются граждане за особо выдающиеся достижения в развитии государственного, экономического, социального и культурного потенциала республики.

Наталья Жирнова