Хайдара Гильфанова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Указ подписал Рустам Минниханов
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» постоянного представителя республики в Свердловской области Хайдара Гильфанова.
Высокой госнаграды он удостоен за значительный вклад в развитие внешнеэкономических и культурных связей региона, а также за многолетнюю плодотворную работу на ответственном посту.
Указ о награждении подписан 25 ноября 2025 года и вступает в силу с указанной даты. Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» является одной из высших наград региона, которой удостаиваются граждане за особо выдающиеся достижения в развитии государственного, экономического, социального и культурного потенциала республики.
Ранее Рустам Минниханов наградил деятелей культуры и искусства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».