Роспотребнадзор Татарстана назвал вузы и ссузы — аутсайдеры по вакцинации
Всего в реестр попали 30 учебных заведений. В одном из них вакцинировались только 3%
В Татарстане вакцинированы 68,5% организованных коллективов в образовательных учреждениях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина во время брифинга в Доме правительства.
При этом в начале прививочной кампании, в сентябре, Патяшина называла эту категорию «проблемной», говоря о том, что именно их сложнее всего вакцинировать. Тогда же она рассказала, что в каждое учреждение было направлено письмо с рекомендацией, в которой установили порог в 75%.
По актуальным на 1 декабря данным надзорного ведомства, общие показатели удовлетворительны. Однако в республике есть 30 вузов и ссузов, в которых процент вакцинированных студентов недостаточен и составляет ниже 50%. При этом в двенадцати из них этот же показатели ниже 20%, еще в пяти — вакцинировались меньше десяти процентов. Самый же низкий показатель в чистопольском филиале Казанского инновационного университета. Там вакцинировались только 3%.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ввели подчищающую иммунизацию населения против краснухи.
