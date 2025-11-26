В Татарстане завершили подчищающую иммунизацию населения против краснухи

В рамках профилактирующих мероприятий было привито 32 тысячи человек

В Татарстане ввели подчищающую иммунизацию населения против краснухи. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



По коронавирусной инфекции в Татарстане наблюдается прирост заболеваемости в возрастной группе от 65 лет. Этот показатель превышает данные прошлой недели на 1,6%, преобладает штамм омикрон. На данный момент зарегистрировали 44 случая инфицирования штаммом стратус, 65% от всего числа исследованных проб. Зарегистрированы три случая внебольничной пневмонии.

— По кори наблюдается снижение заболеваемости. Зарегистрировано по-прежнему 68 случаев, новых случаев за ноябрь нет, — рассказала Людмила Авдонина.

По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора, уровень заболеваемости данной инфекцией находится на более низком уровне, чем в прошлом году. На сегодняшний день этот показатель ниже в 4 раза. В рамках профилактирующих мероприятий было привито 32 тысячи человек и иммунизация проведена на 100%.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Помимо этого, в Татарстане действует новое профилактическое мероприятие — подчищающая иммунизация против краснухи. В рамках мероприятия запланировано привить почти 10,8 тыс. человек. Эта прививка положена детям и девушкам до 25 лет, которые планируют роды.

— Наиболее опасна она (краснуха) для беременных женщин, потому что заболеть краснухой во время беременности — это только два варианта: либо мертворождение, либо уродство у ребенка.

Напомним, что в Татарстане растет заболеваемость гриппом — 114 случаев за неделю.

Наталья Жирнова