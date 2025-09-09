Предприятия Татарстана потеряли 7,5 миллиарда из-за невакцинации сотрудников

Студентов вакцинировать тяжело, а мигрантов — не обязательно: в Татарстане началась вакцинация от гриппа

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане стартовала кампания по вакцинации населения. По данным республиканского Роспотребнадзора, на сегодняшний день в республику завезено три вида вакцины.



Со слов руководителя надзорного ведомства Марины Патяшиной, ежегодный финансовый ущерб, который терпят предприятия республики из-за непривитых, составляет 7,5 млрд рублей. Всего по итогам прошлого эпидемиологического сезона РПН зафиксировал 551 000 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Говоря о недоработках, Патяшина призналась, что по итогам прошлого года не удалось достичь целевых показателей по количеству привитых студентов, работников образовательной сферы и граждан старшего возраста. Всего уровень вакцинации населения составил 48%. В этом году этот показатель должен вырасти на 12 пунктов.

— Мы планируем привить против гриппа 2,4 миллиона человек, это 60% от населения Татарстана. На сегодняшний день поступило [в республику] более миллиона доз, привито более 300 000 человек.

Врио министра здравоохранения Альмир Абашев, в свою очередь, надеется нарастить проценты за счет вакцинации трудовых и не только коллективов. Ведь если сотрудники вакцинируются — то и болеть будут реже, а соответственно, будут выходить на работу. По его словам, вакцинация позволит сократить количество выданных больничных листов.

— Имеются факты отказа от вакцинации, это дело каждого. Логического обоснования этого решения нет. Принудить [вакцинироваться] мы не можем, — заявил Абашев.

Среди самых сложных групп Патяшина назвала студентов. И чтобы их «дополнительно мотивировать», за ее подписью во все вузы и колледжи ушло письмо-рекомендация со вполне определенным показателем по вакцинации — 75%. Контролировать исполнение рекомендаций ведомство будет первого числа каждого месяца — в октябре, ноябре и декабре.

Еще один вопрос, который затронули и Абашев, и Патяшина, — вакцинация мигрантов. Однако, по словам спикеров, это категорически необязательно. Если они захотят — сделают, правда, если у них нет ОМС — то за свой счет.

— По мигрантам есть порядок, мы рекомендуем вакцинироваться, но в отношении мигрантов не было рекомендаций по вакцинации от гриппа. Мигранты — против гриппа как отдельная категория — не подлежат вакцинации, — заявила Патяшина.

Дмитрий Зайцев