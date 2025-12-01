Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

Об этом в понедельник сообщил министр обороны королевства

Нидерланды и Украина подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов, которое будет развернуто на территории обеих стран. Об этом в понедельник сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

— Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить беспилотники в обеих странах. С моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве (Build With Ukraine), — написал Брекелманс в своей соцсети X.

В июне текущего года власти Нидерландов уже заключали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 млн евро. Тогда сообщалось, что партнерство будет направлено на совместную разработку современных БПЛА и ускорение производства уже зарекомендовавших себя прототипов.

В октябре Минобороны Нидерландов анонсировало запуск производства оборонной продукции на заводе VDL в городе Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке дронов будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев. Как отмечается на официальном сайте нидерландского минобороны, продукция, производимая в Борне, призвана «укрепить не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины».

Напомним, Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 млрд евро на усиление своих антидроновых систем в ответ на растущую угрозу от неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Страны Европы, в частности Нидерланды, все чаще сталкиваются с использованием неопознанных беспилотников, что вызывает серьезную обеспокоенность. 21 ноября вечером военные были вынуждены применить оружие для перехвата неизвестных беспилотников над авиабазой Волкел на юге страны. На следующий день, 22 ноября, воздушное движение в аэропорту Эйндховена также на юге Нидерландов было временно приостановлено из-за обнаружения беспилотников. Хотя движение удалось восстановить в тот же вечер, министр обороны подтвердил принятие мер.

Рената Валеева