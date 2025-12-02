Роспотребнадзор Татарстана запустил горячую линию для защиты прав людей с ОВЗ

Она будет работать с 1 по 10 декабря

Фото: Мария Зверева

Управление Роспотребнадзора по Татарстану объявило о запуске горячей линии, предназначенной для защиты прав потребителей среди жителей региона с ОВЗ. Инициатива приурочена к традиционной Декаде инвалидов.

Горячая линия будет работать с 1 по 10 декабря, принимая звонки с 10:00 до 16:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 12:45). При необходимости специалисты ведомства также готовы проводить выездные консультации на дому для граждан, нуждающихся в такой поддержке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запуск этой линии происходит на фоне продолжающихся системных проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Как сообщало «Реальное время», несмотря на то что в Декаду инвалидов ведомства традиционно отчитываются о проделанной работе и проявляемой заботе, на деле многие инвалиды и их родственники сталкиваются с трудностями, которые остаются нерешенными быстро и эффективно.

«Реальное время» подчеркивает, что из-за неповоротливости системы фактически недееспособные и ограниченно дееспособные граждане нередко не только не пользуются положенными льготами, но и оказываются в крайне тяжелом положении, порой на грани жизни и смерти.

Рената Валеева