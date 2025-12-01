В Казани планируют признать новый археологический памятник XVIII—XIX веков

На данный момент приказ о включении в перечень выявленных памятников истории и культуры проходит антикоррупционную экспертизу

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия издал приказ о включении нового археологического объекта в перечень выявленных памятников истории и культуры. На данный момент приказ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в реестр хотят внести культурный слой Архангельской слободы XVIII—XIX веков, расположенный в Казани. Решение принято на основании федеральных и региональных законов об охране объектов культурного наследия, а также соответствующего постановления Кабмина Татарстана.

Напомним, что в Татарстане под стройкой объекта электрификации обнаружили древнее городище. Городище относится к именьковской культуре VI—VII веков и периоду Волжской Булгарии XI—XIII веков.

Наталья Жирнова