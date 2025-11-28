В Татарстане под стройкой объекта электрификации обнаружили древнее городище

Городище относится к именьковской культуре VI–VII веков и периоду Волжской Булгарии XI–XIII веков

Специалисты в Новошешминском районе Татарстана выявили, что участок, предназначенный для строительства объекта электрификации, частично расположен на территории Новошешминского городища — значимого археологического памятника. Об этом сообщил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в своем Telegram-канале.

Городище относится к именьковской культуре VI–VII веков и периоду Волжской Булгарии XI–XIII веков. В ходе историко-культурной экспертизы археологи зафиксировали хорошо сохранившиеся элементы фортификаций: вал высотой до 2,15 метра и ров глубиной до 2,5 метра.

Хотя объект был известен научному сообществу еще с 1877 года благодаря описаниям исследователя С. М. Шпилевского, его точные границы в современных координатах до сих пор не имели официального закрепления.

По итогам проведенных исследований Комитет принял решение об официальном утверждении границ и режима использования территории памятника. Эти сведения будут внесены в кадастр, а также станут основой для разработки проектной документации по его сохранению при реализации будущего строительства объекта электрификации.

В Комитете особо отметили, что часть оборонительных сооружений булгарского городища продолжала использоваться и в более поздние периоды, в XVII–XVIII веках. При строительстве Старозакамской засечной линии существующие укрепления были включены в ее структуру, что лишний раз подчеркивает многослойность и исключительную историческую значимость объекта.

Рената Валеева