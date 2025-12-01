В Госдуме предложили обязать мигрантов приобретать полис ДМС для жизни в России

Сейчас им предоставляют помощь за счет региональных бюджетов

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой об обязательном приобретении полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) для мигрантов, которые прибывают в Россию с целью дальнейшего проживания. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время между Россией и большинством соседних государств — членов СНГ действуют соглашения, предусматривающие предоставление экстренной медпомощи за счет региональных бюджетов.

— Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев, — заявил Леонов журналистам.

Илья Репин / realnoevremya.ru

По мнению парламентария, реализация данной инициативы позволит значительно снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет, освободив его от необходимости оплачивать лечение незастрахованных пациентов.

Сейчас МВД совместно с профильными ведомствами планирует запустить эксперимент по целевому набору иностранных работников с 2027 года. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку еще на родине, после чего направляться к конкретным работодателям в России, исключая необходимость самостоятельного поиска работы после прибытия в страну.

Ранее депутаты разработали пакет законопроектов, которые обяжут работодателей открывать специальные банковские счета. Средства на этих счетах будут предназначены для оплаты штрафов иностранных работников за нарушения миграционного режима, а также для покрытия расходов, связанных с их возможной депортацией или административным выдворением.

Рената Валеева