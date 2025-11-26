ЛДПР предложила обязать работодателей открывать спецсчета для депортации мигрантов

Средства на этих счетах будут предназначены для оплаты штрафов иностранных работников за нарушения миграционного режима

Фото: Мария Зверева

Депутаты от ЛДПР, включая лидера партии Леонида Слуцкого, разработали пакет законопроектов, которые обяжут работодателей открывать специальные банковские счета. Средства на этих счетах будут предназначены для оплаты штрафов иностранных работников за нарушения миграционного режима, а также для покрытия расходов, связанных с их возможной депортацией или административным выдворением. Законопроекты уже направлены в правительство, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, первый законопроект обяжет работодателей открывать специальные банковские счета. Эти средства, по замыслу авторов, смогут покрыть потенциальные расходы на депортацию или уплату штрафов за «нерадивых» иностранных работников. Второй документ предлагает внести изменения в КоАП. Если мигрант не уплатит назначенный ему штраф, взыскание будет автоматически осуществляться с этого специального счета работодателя.

— Обяжем предпринимателей отвечать рублем за тех, кого привлекают к работе. Убежден, это дисциплинирует бизнес, снизит нагрузку на бюджет и позволит эффективнее контролировать приезжих специалистов, — заявил Леонид Слуцкий.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Предлагается дополнить закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» новой статьей. Она установит обязанность работодателей (за исключением тех, кто нанимает высококвалифицированных специалистов) формировать специальный целевой банковский счет для обеспечения финансовых обязательств иностранных работников. Эти средства будут направлены на оплату административных штрафов за нарушение миграционных правил, а также на покрытие расходов, связанных с депортацией или административным выдворением.

Сумма на спецсчете должна будет соответствовать нормативам затрат на депортацию или выдворение, которые будут определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Счет может быть открыт как на одного конкретного работника, так и на всех иностранных сотрудников компании. Также уточняется порядок списания средств, возможность последующего взыскания расходов с работника после прекращения трудового договора и механизм уменьшения суммы на счете при сокращении численности иностранных сотрудников.

Кроме того, планируется внести изменения в статью 32.2 КоАП РФ. Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, работающее в РФ, не уплатит административный штраф в установленный срок, его взыскание может быть осуществлено за счет средств, размещенных работодателем на специальном целевом банковском счете.

Рената Валеева