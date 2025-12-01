ФСБ: в Крыму предотвратили покушение на высокопоставленного российского военного
Сотрудники нейтрализовали террориста в момент закладки взрывчатки под автомобиль
ФСБ России заявило о предотвращении террористического акта на территории Крыма, направленного против одного из старших офицеров Минобороны. Об этом сообщили в понедельник в ЦОС ФСБ.
Покушение готовилось ГУР Минобороны Украины. Завербованный гражданин Украины должен был совершить подрыв личного автомобиля российского военного.
Исполнитель теракта был нейтрализован сотрудниками ФСБ непосредственно в момент закладки взрывчатки под автомобиль. Как уточнили в ЦОС, злоумышленник оказал вооруженное сопротивление при задержании.
Организатором террористического акта назван сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович. Также задержан один из его пособников — житель Крыма. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и по решению суда он заключен под стражу.
27 ноября суд вынес решение о пожизненном заключении для восьми участников террористического акта на Крымском мосту, произошедшего в 2022 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».