Восемь организаторов теракта на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Прокурор настаивал именно на максимальном наказании — пожизненном лишении свободы, которое впоследствии и было назначено судом

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Южный окружной военный суд вынес решение о пожизненном заключении для восьми участников террористического акта на Крымском мосту, произошедшего в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимыми являются Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Все обвиняемые признаны виновными в совершении преступления по третьей ст.205 («Террористический акт») и ч. 4 ст.222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Дополнительно Роман Соломко и Артур Терчанян осуждены по части ст. 3 226.1 («Контрабанда взрывных устройств»).

Согласно материалам дела, группа была создана первым замглавы СБ Украины Василием Малюком совместно с неизвестными лицами специально для совершения атаки на Крымский мост. Взрывчатка, замаскированная под строительную пленку, изготавливалась на Украине, а затем доставлялась контрабандой через территорию государств-членов ЕАЭС — из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению — непосредственно на мост. Трагедия произошла 8 октября 2022 года, когда грузовик под управлением водителя, не осведомленного о действиях преступников, въехал на мост. Итогом стало полное разрушение участка автодороги длиной примерно 250 метров, возгорание семи железнодорожных вагонов и гибель пяти человек.

Процесс проходил в закрытом заседании. Прокурор настаивал именно на максимальном наказании — пожизненном лишении свободы, которое впоследствии и было назначено судом. Первоначально все обвиняемые отрицали свою вину, но итоговый вердикт был однозначным.

Наталья Жирнова