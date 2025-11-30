В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Он действовал более четырех часов. За это время над республикой сбили один БПЛА
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Он действовал более четырех часов — с 10:39 мск. За это время над республикой сбили один БПЛА. В связи с этим в трех городах Татарстана вводили опасность атаки дронов. Она действовала в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске. Помимо этого, в Нижнекамске закрывали аэропорт Бегишево.
