Аэропорт Бегишево открыли для приема и выпуска воздушных судов

Ограничения действовали около 2,5 часа

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске открыли для приема и выпуска воздушных судов. Ограничения действовали около 2,5 часа. Об этом сообщили в Росавиации.

По словам официального представителя, за время закрытия аэропорта один самолет ушел на запасной аэродром. В республике все еще действуют ограничения из-за режима беспилотной опасности.

Наталья Жирнова