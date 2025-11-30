Новости общества

Аэропорт Бегишево открыли для приема и выпуска воздушных судов

14:27, 30.11.2025

Ограничения действовали около 2,5 часа

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске открыли для приема и выпуска воздушных судов. Ограничения действовали около 2,5 часа. Об этом сообщили в Росавиации.

По словам официального представителя, за время закрытия аэропорта один самолет ушел на запасной аэродром. В республике все еще действуют ограничения из-за режима беспилотной опасности.

Наталья Жирнова

