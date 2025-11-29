Отзыв самолетов Airbus A320 не касается воздушных судов, используемых Россией

Минтранс и Росавиация продолжают уделять этому пристальное внимание

Фото: Артем Дергунов

Отзыв самолетов семейства Airbus A320 не касается воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями. Это показал предварительный анализ выпущенной директивы, передает представитель Росавиации.



— Безопасность полетов — ключевой приоритет для всех без исключения участников авиатранспортной системы России. Минтранс и Росавиация продолжают уделять этому пристальное внимание, — подчеркнул он.

Напомним, недавно компания Airbus объявила отзыв примерно половины всех эксплуатируемых самолетов модели A320 для обновления программного обеспечения. Случай признан одним из наиболее масштабных мероприятий подобного рода в истории Airbus за последние пятьдесят лет.

Согласно сообщениям СМИ, немедленного ремонта требуют порядка 6 тыс. воздушных судов.

Галия Гарифуллина