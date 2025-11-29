Почти половина мирового парка самолетов A320 отозвана для ремонта
Согласно сообщениям СМИ, немедленного ремонта требуют порядка 6 тыс. воздушных судов
Компания Airbus объявила отзыв примерно половины всех эксплуатируемых самолетов модели A320 для обновления программного обеспечения, передает RT.
Из-за принятых мер возможны задержки и отмены авиарейсов в разных государствах. Случай признан одним из наиболее масштабных мероприятий подобного рода в истории Airbus за последние пятьдесят лет.
Компания принесла извинения за причиненные неудобства.
