Почти половина мирового парка самолетов A320 отозвана для ремонта

Согласно сообщениям СМИ, немедленного ремонта требуют порядка 6 тыс. воздушных судов

Фото: Максим Платонов

Компания Airbus объявила отзыв примерно половины всех эксплуатируемых самолетов модели A320 для обновления программного обеспечения, передает RT.

Из-за принятых мер возможны задержки и отмены авиарейсов в разных государствах. Случай признан одним из наиболее масштабных мероприятий подобного рода в истории Airbus за последние пятьдесят лет.

Компания принесла извинения за причиненные неудобства.

Галия Гарифуллина