В Татарстане ввели 97% от годового плана жилья

По линии коммерческого строительства сданы 42% от запланированного объема

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 97%, введено более 3,1 млн кв. м. Такие данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства сданы 42% от запланированного объема — это 89 многоквартирных домов суммарной площадью 707 тыс. кв. м. Что касается индивидуального жилищного строительства, то на сегодня сдано 17 024 дома площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Для размещения детей-сирот были подготовлены 443 жилые единицы из необходимых 450. Государственные контракты подписаны практически по всему объему, кроме семи оставшихся квартир, которые планируется приобрести до начала декабря.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди молодых семей субсидии использованы 67 участниками из 69. Оставшиеся две семьи продолжают подбирать оптимальные варианты недвижимости. Многодетные семьи получили сертификаты на покупку 26 единиц жилья из 27 положенных, общей площадью 2 247 квадратных метров.

Напомним, недавно правительство Татарстана утвердило план инфраструктурных проектов в сфере транспорта на 2026 год. Он включает завершение строительства терминала аэропорта «Казань», ремонт взлетно-посадочной полосы в Нижнекамске и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Галия Гарифуллина