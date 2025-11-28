Правительство Татарстана утвердило план инфраструктурных проектов в сфере транспорта на 2026 год

Он включает завершение строительства терминала аэропорта «Казань», ремонт взлетно-посадочной полосы в Нижнекамске и развитие железнодорожной инфраструктуры

Фото: Дмитрий Зайцев

В соответствии с поручением раиса Татарстана в комплексном плане действий правительства республики предусмотрены несколько ключевых инфраструктурных проектов в сфере транспорта, которые должны быть завершены к концу 2026 года.

Одним из таких проектов является завершение строительства нового терминала Казанского аэропорта имени Г. Тукая. За реализацию этого проекта отвечают Министерство строительства, Министерство транспорта, а также акционерные общества «Связьинвестнефтехим» и Международный аэропорт «Казань».

Также планируется передача искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэродрома Нижнекамск (Бегишево) в федеральную собственность. Это необходимо для проведения капитального ремонта ИВПП с заменой светосигнального оборудования за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта (Росавиация).

Кроме того, в 2026 году будут возведены две платформы — Госархив и Тихорецкая — на железнодорожном маршруте Казань — Аэропорт. Финансирование этих работ будет осуществляться на условиях паритетного софинансирования при наличии инвестиционных средств.

Еще одним важным проектом является строительство вторых путей протяженностью 6 км от станции Тихоново до станции Тойма на полигоне Куйбышевской железной дороги. Реализацию этого проекта также планируется завершить в 2026 году при наличии инвестиционных средств открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках электрификации железнодорожного пути Агрыз — Круглое Поле и строительства первого участка второй линии метрополитена от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» продолжится создание четырех станций («Фучика» («100-летия ТАССР»), «10-й микрорайон» («Академическая»), «Ломжинская» («Зилант»), «Сахарова» («Тулпар») и трех перегонов.

Дмитрий Зайцев