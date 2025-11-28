Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинение Альберту Исмагилову по подозрению во взятках

Известно, что в период с 1 декабря 2019 по 11 августа 2025 он получал взятки за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника общего отдела исполкома Альберта Исмагилова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, Альберт Исмагилов, занимая должность управляющего делами исполкома, систематически получал взятки от местного предпринимателя. Известно, что в период с 1 декабря 2019 года по 11 августа 2025 года он получал взятки за обеспечение беспрепятственной приемки работ по муниципальным контрактам, которые исполнял предприниматель. Общая сумма полученных взяток превысила 1,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу. Напомним, что ранее начальника отдела исполкома Исмагилова отправили под домашний арест и уволили с поста.

Наталья Жирнова