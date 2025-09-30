Исмагилов уволен с поста главы отдела исполкома Челнов из-за утраты доверия

Ранее его отправили под домашний арест из-за взятки

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах по требованию городской прокуратуры был уволен начальник общего отдела исполкома Альберт Исмагилов. Основанием для увольнения послужила утрата доверия к начальнику. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Татарстана.

Ранее сообщалось, что Исмагилов мог получать взятки от предпринимателя, который обслуживал здание городской мэрии. Общая сумма взяток превысила один миллион рублей.

В настоящее время в отношении бывшего начальника отдела возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и отправлен под домашний арест до 18 ноября. На этот период ему необходимо находиться по месту жительства с соблюдением запретов и ограничений, установленных судом.



Наталья Жирнова