В Челнах начальника отдела исполкома Исмагилова отправили под домашний арест

Его задержали 18 сентября по подозрению в получении взятки

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах суд определил меру пресечения для начальника отдела исполкома Альберта Исмагилова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Исмагилов отправлен под домашний арест до 18 ноября. На этот период ему необходимо находиться по месту жительства с соблюдением запретов и ограничений, установленных судом.

Сообщается, что с ноября 2019 года по август 2025 года Исмагилов помогал в подписании документов и приемке работ по техническому обслуживанию здания на проспекте Хасана Туфана. Сумма взятки за содействие составила более одного миллиона рублей. Исмагилова задержали 18 сентября.

Наталья Жирнова