В Челнах начальника отдела исполкома Исмагилова отправили под домашний арест
Его задержали 18 сентября по подозрению в получении взятки
В Набережных Челнах суд определил меру пресечения для начальника отдела исполкома Альберта Исмагилова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.
Исмагилов отправлен под домашний арест до 18 ноября. На этот период ему необходимо находиться по месту жительства с соблюдением запретов и ограничений, установленных судом.
Сообщается, что с ноября 2019 года по август 2025 года Исмагилов помогал в подписании документов и приемке работ по техническому обслуживанию здания на проспекте Хасана Туфана. Сумма взятки за содействие составила более одного миллиона рублей. Исмагилова задержали 18 сентября.
