Страны ЕС подозревают Бельгию в использовании замороженных активов России

Некоторые страны Евросоюза заподозрили Бельгию в том, что она может использовать доходы от замороженных российских активов себе на пользу и мешает передаче этих средств Украине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

Эту тему подняли дипломаты ЕС, ссылаясь на значительные налоговые поступления от российских активов, которые могли бы пойти на поддержку Украины. Правительство Бельгии отрицает обвинения, уверяя, что вся прибыль от этих активов предназначена именно для Украины, хотя точные сроки перечисления пока неизвестны. Вопрос остается открытым и будет снова рассматриваться на предстоящих переговорах.

Ранее Бельгия смогла убедить Италию в серьезных рисках, связанных с возможной экспроприацией замороженных российских активов. Также депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой содержится обязательство никогда не признавать новые регионы России, образованные на территориях Украины. Документ, опубликованный на сайте европейского ведомства, также подчеркивает необходимость участия Европы в любых мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Наталья Жирнова