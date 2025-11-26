Бельгия объяснила Италии риски, связанные с экспроприацией российских активов

Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Бельгия смогла убедить Италию в серьезных рисках, связанных с возможной экспроприацией замороженных российских активов. Об этом сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию, написав об этом в соцсети X (ранее Twitter).

Франкен подчеркнул, что Бельгия не намерена конфисковывать российские активы и передавать их Украине, пока не будут получены европейские гарантии, обеспечивающие защиту от судебных исков и требования о возврате средств.

— Мы продолжим поддерживать Украину, но не пойдем на уступки в этом вопросе. Просто слишком много рисков. Теперь это понимают и в Италии, — написал бельгийский министр.

25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги заседания «коалиции желающих», заявил, что страны Евросоюза в скором времени определят механизм использования замороженных в Европе российских активов. Решение, по его словам, будет согласовано «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».

Ранее пункт об использовании российских замороженных активов в процессе восстановления Украины был исключен из плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на переговорах в Женеве.

Рената Валеева