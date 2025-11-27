Депутаты Европарламента приняли резолюцию о новых регионах России

В документе акцентируется принцип: «Ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе — без Европы»

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой содержится обязательство никогда не признавать новые регионы России, образованные на территориях Украины. Документ, опубликованный на сайте европейского ведомства, также подчеркивает необходимость участия Европы в любых мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Резолюция была одобрена подавляющим большинством голосов на пленарном заседании: 401 депутат проголосовал за, 70 — против и 90 воздержались.

Европарламент объясняет свое решение тем, что исход конфликта окажет глубокое влияние на всю систему европейской безопасности. В документе акцентируется принцип: «Ничего об Украине не должно решаться без Украины, а о Европе — без Европы».

— Депутаты Европарламента также заявляют, что любая временно оккупированная территория Украины не будет юридически признана ЕС и его государствами — членами как территория России, — говорится в релизе.

В резолюции также нашли отражение несколько других важных позиций. В частности, Европарламент подчеркивает, что «двойственная политика Вашингтона в отношении Киева наносит ущерб достижению прочного мира». Депутаты подтверждают право Украины свободно выбирать союзы в сфере безопасности и политики, исключая право вето со стороны России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, европейские парламентарии выступили за предоставление Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов и настаивают на сохранении санкций Евросоюза против России до момента вступления в силу мирного соглашения.

Стоит отметить, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер для государств — членов ЕС.

Напомним, 30 сентября 2022 года количество субъектов РФ увеличилось с 85 до 89. Договоры о вхождении новых территорий в состав России в Кремле подписали президент Владимир Путин и глава Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Сегодня Владимир Путин озвучил ключевое условие для прекращения боевых действий на Украине. По его словам, конфликт завершится только после вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых ими территорий в Донбассе. В противном случае, подчеркнул Путин, Россия добьется этой цели вооруженным путем.

Рената Валеева