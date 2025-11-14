Замглавы Актанышского района Ильшата Габдулхаева отправили в СИЗО по решению суда

Ранее его задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: пресс-служба Набережночелнинского суда

Городской суд Набережных Челнов избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для замглавы Актанышского района Ильшата Габдулхаева. Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев, до января, сообщает пресс-служба суда. Ранее его задержали по подозрению во взяточничестве.

Сообщается, что на заседании суда Габдулхаев обратился к представителям СМИ с публичными извинениями.

В отношении заместителя главы района возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Задержание Габдулхаева связано с уголовным делом семьи Бакоян, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат для участников СВО.

Ранее в Казани закрыли «короля госзаказов» с М-12 Айрата Миннуллина. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова