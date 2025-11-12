Замглавы Актанышского района задержали по подозрению во взяточничестве

Он занимал должность замглавы Актанышского района с сентября 2022 года, а ранее в течение трех лет руководил исполкомом муниципалитета

Замглавы Актанышского района Татарстана Ильшата Габдулхаева задержали оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Чиновник доставлен на допрос в следственные органы по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

Делом против Габдулхаева занимается районный отдел Следкома, ранее дела такого рода расследовали в центральном аппарате, в отделе по особо важным делам.

По данным источников «Реального времени», близких к силовым структурам, Габдулхаев мог оказывать давление на главу одного из сельских поселений с целью передачи права аренды земельного участка владельцу местного КФХ, являющемуся его близким знакомым. За посредничество, по версии следствия, чиновник получил денежное вознаграждение.

Ильшату Габдулхаеву 41 год. Он занимал должность замглавы Актанышского района с сентября 2022 года, а ранее в течение трех лет руководил исполкомом муниципалитета.



Анастасия Фартыгина