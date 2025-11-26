«Рубин» не рассматривает отставку Рахимова до конца года

Казанская команда провалила задачу на сезон в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

По данным «Реального времени», казанский «Рубин» не рассматривает вариант с отставкой Рашида Рахимова из клуба до конца года.

Во вторник команда вылетела из розыгрыша Кубка России, проиграв в гостях тульскому «Арсеналу» в серии пенальти 0:0 (по пен. 2:3). Перед «Рубином» была поставлена задача дойти до полуфинала турнира.

После вылета болельщики в соцсетях клуба призвали уволить Рахимова с поста главного тренера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы занимают седьмое место. От лидирующего «Краснодара» команда отстает на 11 очков. До конца 2025 года «Рубину» осталось провести два матча — 30 ноября с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, 6 декабря с «Ростовом» в Ростове-на-Дону.

В прошлом сезоне «Рубин» занял седьмое место в РПЛ и дошел до весенней части Кубка России.

Рахимов возглавил казанскую команду весной 2023 года и с ходу выиграл Первую лигу, вернув «Рубин» в Премьер-лигу.

Зульфат Шафигуллин