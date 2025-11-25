До полуфинала не дошли: «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Арсеналу» по пенальти

Победитель противостояния сыграет с проигравшим из пары «Спартак» — «Локомотив»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в гостях тульскому «Арсеналу» в первом четвертьфинале Кубка России в Пути регионов. В Туле все решилось в серии пенальти, где точнее оказались хозяева — 2:3. Казанская команда вылетела из розыгрыша Кубка России, победитель сыграет с неудачником из пары «Спартак» — «Локомотив» из Пути РПЛ.

В атаке «скука» без Даку

В составе «Рубина» отсутствовал Мирлинд Даку. Лучший бомбардир казанской команды не был включен в заявку на матч с «Арсеналом» из-за травмы, полученной в последней игре с «Ахматом» (1:0) в чемпионате. Албанец точно пропустит 17-й тур с «Зенитом», но затем должен вернуться в строй. По крайней мере, об этом намекнул тренер казанцев Рашид Рахимов за час до тульского противостояния.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку в старте заменил Жак Сиве. Француз не частый гость в стартовом составе «Рубина». Новичок, пришедший из второго французского чемпионата с трудом проходит адаптацию в Казани. Также из интересного: в запасе остался Илья Рожков, а его сменил Дмитрий Кабутов.

Уже на 5-й минуте встречи «Рубин» мог открыть счет. После подачи с углового от Марата Апшацева защитник хозяев Кирилл Большаков ударом головой едва не срезал мяч в свои ворота. Момент задал неплохой темп, но не надолго. Команды постепенно привыкли друг к другу и тревожили вратарей незначительными опасными подходами.

Из запоминающегося можно отметить еще три эпизода из первого тайма. Вначале на 19-й минуте на прострел Резиуана Мирзова никто не откликнулся. В концовке тайма хавбек «Арсенала» решил сам завершить момент, но не попал в створ. Зато отличился Жак Сиве. Только вот француз на 39-й минуте забил, находясь в офсайде, и судьи отменили гол казанцев.

«Арсенал» был близок к досрочной победе

Во втором тайме характер матча не поменялся. На поле шла вязкая борьба практически без опасных моментов у ворот. У казанцев впереди, наконец-то, начал цепляться за дальние забросы Сиве. Правда, партнеры не успевали за скидками француза, поэтому чего-то серьезного создать не получалось.

Первым из тренеров на замены решился Рахимов. На 61-й минуте в составе «Рубина» одновременно появились Олег Иванов и Руслан Безруков, поменявшие Марата Апшацева и Дардана Шабанхаджая. Затем с поля ушел Кабутов, а вместо него выпустили Рожкова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За 10 минут до конца основного времени матча казанцы упустили верный момент забить. Рожков внешней стороной стопы вырезал красивый пас в центр штрафной туляков, а Велдин Ходжа в падении ударил мимо. Косовар сразу же покинул поле из-за травмы, уступив место Никите Васильеву.

В концовке тайма «Арсенал» был близок к досрочной победе. На 89-й минуте Амур Калмыков скинул мяч на Мирзова, а его удар вытащил Артур Нигматуллин.

В серии пенальти первыми били хозяева: удар Большакова отразил вратарь «Рубина». Далее забили Безруков и Вуячич, которым ответил точным выстрелом Амур Калмыков — 1:2. Промахнулся мимо створа Милош Брнович у «Арсенала», а Никита Васильев у казанцев ударил выше. Даниил Пенчиков свой пенальти реализовал — 2:2, Арройо — не забил. В пятом ударе Мирзов был точен — 3:2, а Далер Кузяев «катнул» мяч прямо вратарю.

«Рубин» провалил задачу в Кубке России

Таким образом, «Рубин» завершил свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. В Пути регионов у команд нет права на ошибку: проигравший сразу вылетает из турнира. «Арсеналу» теперь предстоит сыграть во втором четвертьфинале с проигравшим из пары «Спартак» — «Локомотив» из «Пути РПЛ». Для представителя Первой лиги — безусловный успех.

А вот «Рубин» не решил поставленную перед командой задачу. Источники «Реального времени» сообщали, что в руководстве казанского клуба ждали выхода в полуфинал Кубка России. Однако цель оказалась несбыточной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне команда Рашида Рахимова вылетела во втором четвертьфинале, тоже проиграв представителю Первой лиги — екатеринбургскому «Уралу».

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0, 0:0), пенальти: 3:2

Голы в серии пенальти:

0:1 — Безруков; 1:1 — Калмыков; 1:2 — Вуячич; 2:2 — Пенчиков; 3:2 — Мирзов.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 ноября в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В чемпионате казанцы пока идут на седьмой строчке турнирной таблицы.

Зульфат Шафигуллин