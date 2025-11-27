В Пермском крае с 2026 года запретят розничную продажу вейпов

Ранее в Казани большинство жителей поддержали запрет на продажу электронных сигарет

Фото: Реальное время

С 1 марта 2026 года в Пермском крае вступит в силу полный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующее решение утвердили депутаты регионального Законодательного собрания, поддержав инициативу губернатора Дмитрия Махонина. Документ прошел два чтения и был рассмотрен на заседании в четверг.

Как сообщает RT, за нарушение нового запрета предусмотрены существенные штрафы: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 20 тыс. рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тыс. рублей.

Действующие ограничения в регионе уже существуют: с 2024 года запрещена торговля вейпами в павильонах. Известно, что инициатива пермских властей получила резонанс на федеральном уровне. Ранее о готовности ввести аналогичные запреты заявили в Алтайском крае, а также в Саратовской, Пензенской и Нижегородской областях. В Казани большинство жителей поддержали запрет на продажу вейпов.

Предложение о полном запрете розничной продажи вейпов поддержал президент России Владимир Путин.

Наталья Жирнова