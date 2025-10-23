В Нижегородской области планируют ввести запрет на продажу вейпов

Ограничительные меры предполагается ввести до конца 2030 года в качестве тестового периода

Фото: Динар Фатыхов

Экспериментальный запрет на продажу электронных сигарет и сопутствующих товаров может быть введен в Нижегородской области. Ограничительные меры предполагается протестировать в период с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года, сообщает RT.

Под действие запрета попадут различные виды электронных устройств, включая электронные сигареты, приборы для нагревания табака, а также никотиносодержащие и безникотиновые жидкости. Кроме того, планируется запретить реализацию бестабачных смесей для нагревания.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу вейпов в России не повлияет на их использование и хранение. Депутаты разработали проект закона об ответственности за продажу вейпов в сентябре. Такую инициативу поддержали и татарстанцы.

Наталья Жирнова