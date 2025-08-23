Путин поддержал инициативу о полном запрете вейпов в регионах

Губернатор Нижегородской области выразил готовность региона стать площадкой для пилотного тестирования инициативы

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин одобрил предложение нижегородского губернатора Глеба Никитина о полном запрете вейпов в регионах, пишет РИА «Новости».

На встрече в Сарове Никитин поднял вопрос о росте употребления вейпов среди детей и предложил наделить регионы полномочиями для введения этого запрета.

Губернатор заявил, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом для тестирования этой инициативы, цель которой — запретить продажу вейпов в розничной и оптовой торговле.

— Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение, — отреагировал Путин на идею Никитина.

Накануне правительство приняло решение о расширении перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке в рамках эксперимента, включив в него электронные сигареты и устройства для нагревания табака.



Анастасия Фартыгина