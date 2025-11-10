В Казани большинство жителей поддержали запрет на продажу вейпов

Основными аргументами стали утверждения о вреде для здоровья и наличии в вейпах синтетической химии

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Казани большинство жителей поддержали запрет на продажу вейпов, одобренный Владимиром Путиным. Такими данными поделился сервис SuperJob.

Согласно исследованию, 71% опрошенных выступают за полный запрет электронных сигарет. Основными аргументами стали утверждения о вреде для здоровья и наличии в вейпах синтетической химии. Некоторые респонденты также выразили желание распространить ограничения и на обычные табачные изделия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Против запрета высказались лишь 8% участников опроса. Их основные доводы связаны с отсутствием негативного влияния вейпов на окружающую среду и менее заметным запахом по сравнению с обычными сигаретами. Также они опасаются роста нелегальной торговли.

Оставшиеся 13% опрошенных заявили, что вопрос запрета вейпов является личным выбором каждого человека. Примечательно, что женщины поддерживают запрет активнее мужчин (74% против 69%). Среди молодого поколения (до 35 лет) наблюдается более низкая поддержка запрета (55%), при этом 23% этой возрастной группы заявили о своем безразличии к вопросу. Наибольшую поддержку инициатива получила среди жителей с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 85%.

Напомним, что в Нижегородской области планируют ввести запрет на продажу вейпов. Ограничительные меры предполагается ввести до конца 2030 года в качестве тестового периода.

Наталья Жирнова