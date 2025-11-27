В Госдуме предложат ужесточить штрафы за нарушения при капремонте домов

Будущий законопроект может не только повысить размеры штрафов, но и ввести механизм административного приостановления деятельности недобросовестных подрядчиков

Депутаты Госдумы намерены 27 ноября внести законопроект, который значительно усилит ответственность подрядчиков за нарушения при капитальном ремонте многоквартирных домов. Об этом сообщают РИА «Новости».

Сейчас компании‑подрядчики рискуют заплатить за нарушения от 100 до 600 тыс. рублей. Авторы законопроекта считают такие штрафы неэффективными: на практике они не удерживают строителей от нарушений, а жильцы в результате получают некачественный ремонт. При этом привлечь виновных к ответственности зачастую сложно.

Предлагаемые изменения призваны исправить ситуацию. Законопроект не только повышает размеры штрафов, но и вводит механизм административного приостановления деятельности недобросовестных подрядчиков.

За первичные нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 300 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 150 до 200 тыс. рублей либо приостановка работы на срок до 80 суток. Компании в случае нарушений заплатят от 300 до 800 тыс. рублей или столкнутся с приостановкой деятельности на тот же период. При повторных нарушениях штрафы существенно увеличиваются: для должностных лиц — до 250–300 тысяч рублей, для ИП — до 1–2 млн рублей, для компаний — до 2–3 млн рублей. Кроме того, срок возможного приостановления работы вырастает до 90 суток.

— Люди вправе рассчитывать на качественный капитальный ремонт, а недобросовестные подрядчики должны нести реальную, ощутимую ответственность, — отметил автор законопроекта Дмитрий Гусев.



Ранее стало известно, что в Татарстане хотят увеличить минимальный взнос на капремонт.

Наталья Жирнова