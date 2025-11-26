СМИ: в Гвинее-Бисау происходит госпереворот
Президент страны Умару Сисоку Эмбало задержан военными
В Гвинее-Бисау происходит госпереворот, президент Умару Сисоку Эмбало задержан военными. Как передает журнал Jeune Afrique, лидер страны сам сообщил об этом, позвонив в редакцию.
Эмбало заявил, что переворот организован начальником Генерального штаба армии. Президент подчеркнул, что в отношении него не были совершены насильственные действия. Причиной переворота он назвал попытку подорвать результаты президентских выборов.
По данным издания, Сисоку Эмбало арестовали в его кабинете около 13:00 по местному времени (16:00 мск). Одновременно были арестованы начальник Генерального штаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника Генштаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел и общественного порядка Ботче Канде.
Около 13:25 по местному времени около президентского дворца открыли стрельбу. Военные перекрыли главную дорогу, ведущую ко дворцу.
Военные в Гвинее-Бисау сообщили о полном контроле над страной, передает в свою очередь «Франс Пресс». Они также заявили, что «приостанавливают избирательный процесс». Напомним, 23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись всеобщие выборы.
В 2024 году Сисоку Эмбало приезжал в Казань на саммит БРИКС. В частности, он посетил ИТ-парк им. Башира Рамеева.
