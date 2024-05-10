Президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил ИТ-парк им. Рамеева

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил казанский ИТ-парк им. Башира Рамеева, где ему презентовали экономический потенциал Республики Татарстан.

На сегодняшний день товарооборот между сторонами отсутствует, в то же время есть целый ряд направлений, по которым возможно наладить поставки продукции, — пояснили в пресс-службе раиса Татарстана.

Напомним, лидер африканского государства прибыл в Казань сегодня из Москвы, где по приглашению российской стороны принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Накануне состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Умару Сисоку Эмбало.

