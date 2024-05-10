В Казань прибыл Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казань прибыл Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

Лидер африканского государства прибыл из Москвы, где по приглашению российской стороны принимал участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Накануне состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Умару Сисоку Эмбало.

На прошедшей неделе во время визита в Гамбию, где Рустам Минниханов возглавлял российскую делегацию на Саммите глав государств и правительств стран-участниц организации исламского сотрудничества, состоялась беседа Раиса республики и Президента Гвинея-Бисау. В ходе разговора Рустам Минниханов пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Татарстан в рамках визита в Россию.