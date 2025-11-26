Глава МИД Венгрии Сийярто обсудит нефтяную помощь Сербии

Их нефтеперерабатывающий завод перешел в режим пониженной циркуляции из-за нехватки сырья

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто посетит Сербию для обсуждения помощи Белграду в условиях острых проблем с поставками нефти. Кризис вызван американскими санкциями, наложенными на сербскую нефтегазовую компанию NIS, дочернюю структуру российской «Газпром нефти». Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети X.

— Мы поддерживаем сербский народ и экономику, — цитирует Сийярто Ковач, подчеркивая готовность Будапешта оказать содействие. Министр намерен обсудить конкретные детали этой помощи в ходе своей поездки в сербскую столицу.

Ситуация для Сербии обострилась на прошлой неделе, когда нефтеперерабатывающий завод NIS перешел в режим пониженной циркуляции из-за нехватки сырья. Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что до полного закрытия завода осталось всего четыре дня, если не будет продлена специальная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, разрешающая работу NIS. В ответ на кризис сербский парламент, как сообщается, готовит законодательную поправку, которая позволит государству стать владельцем NIS.

На этом фоне Петр Сийярто также обвинил Европейский союз в стремлении сократить количество маршрутов поставок нефти в Венгрию с двух трубопроводов до одного, что, по его мнению, усугубляет энергетическую уязвимость региона.

Напомним, компания NIS, будучи «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский санкционный SDN List в начале 2025 года. Президент Вучич ранее заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из компании. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу «Газпром нефти» и за прошедшие годы компания внесла значительный вклад в бюджет страны и развитие многих проектов.

В настоящее время основными совладельцами NIS являются «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Компания является единственной в Сербии, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. NIS доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, а ее сеть АЗС насчитывает более 400 станций в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.

