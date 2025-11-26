В Альметьевске сегодня проведут плановую проверку системы оповещения населения
Власти города проверят, насколько они готовы к работе в случае возникновения ЧС
Сегодня, 26 ноября, в Альметьевске состоится плановая проверка работоспособности городской системы оповещения населения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках мероприятия будет осуществлен запуск электросирен типа С-40.
Целью проверки является контроль готовности оборудования к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и поддержание его в исправном состоянии.
Проверка затронет ряд адресов, где установлены сирены. Кратковременный звуковой сигнал будет слышен по следующим локациям:
- ул. Тухватуллина, 36 и 40,
- ул. Производственная, 2,
- ул. Сургутская, 2,
- ул. Фахретдина, 11а, 62,
- ул. Герцена, 1в,
- ул. Индустриальная, 35,
- ул. Промышленная, 22б,
- ул. Строителей, 2, 57,
- ул. Геофизическая, 1д,
- ул. Ленина, 75а, 39.
В последний раз системы в Татарстане проверяли 1 октября. Электросирены включались в 10:30, 10:40 и 11:00 мск.
В апреле 2024 года стало известно, что Татарстан выделит 12 млрд рублей на защиту от ЧС в 2024—2030 годах. Всего в течение последних 10 лет на эту программу было выделено 56,5 млрд рублей.
