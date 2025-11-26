Новости общества

В Альметьевске сегодня проведут плановую проверку системы оповещения населения

11:32, 26.11.2025

Власти города проверят, насколько они готовы к работе в случае возникновения ЧС

В Альметьевске сегодня проведут плановую проверку системы оповещения населения
Фото: Реальное время

Сегодня, 26 ноября, в Альметьевске состоится плановая проверка работоспособности городской системы оповещения населения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках мероприятия будет осуществлен запуск электросирен типа С-40.

Целью проверки является контроль готовности оборудования к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и поддержание его в исправном состоянии.

Проверка затронет ряд адресов, где установлены сирены. Кратковременный звуковой сигнал будет слышен по следующим локациям:

  • ул. Тухватуллина, 36 и 40,
  • ул. Производственная, 2,
  • ул. Сургутская, 2,
  • ул. Фахретдина, 11а, 62,
  • ул. Герцена, 1в,
  • ул. Индустриальная, 35,
  • ул. Промышленная, 22б,
  • ул. Строителей, 2, 57,
  • ул. Геофизическая, 1д,
  • ул. Ленина, 75а, 39.
сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В последний раз системы в Татарстане проверяли 1 октября. Электросирены включались в 10:30, 10:40 и 11:00 мск.

В апреле 2024 года стало известно, что Татарстан выделит 12 млрд рублей на защиту от ЧС в 2024—2030 годах. Всего в течение последних 10 лет на эту программу было выделено 56,5 млрд рублей.

Рената Валеева

Общество Татарстан

