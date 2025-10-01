Новости общества

05:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС напомнило о плановой проверке систем оповещения 1 октября

07:30, 01.10.2025

Первое включение электросирен и речевых установок произойдет в 10:30

МЧС напомнило о плановой проверке систем оповещения 1 октября
Фото: Реальное время

МЧС напоминает, что сегодня, 1 октября, в Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения населения.

В ходе проверки в 10:30, 10:40 и 11:00 будут включены электросирены и речевые сиренные установки сначала на муниципальном, затем на республиканском уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для трансляции проверочного сообщения.

Ранее МЧС попросило не сообщать о неработающих сиренах.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также