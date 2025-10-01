МЧС напомнило о плановой проверке систем оповещения 1 октября
Первое включение электросирен и речевых установок произойдет в 10:30
МЧС напоминает, что сегодня, 1 октября, в Татарстане пройдет плановая проверка систем оповещения населения.
В ходе проверки в 10:30, 10:40 и 11:00 будут включены электросирены и речевые сиренные установки сначала на муниципальном, затем на республиканском уровне. В 10:43 запланирован перехват теле— и радиоканалов для трансляции проверочного сообщения.
Ранее МЧС попросило не сообщать о неработающих сиренах.
