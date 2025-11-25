Черногория введет визовый режим для россиян к концу 2026 года из-за требований ЕС

В настоящее время граждане России могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней

Фото: Реальное время

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России к концу третьего квартала 2026 года, чтобы привести свою визовую политику в соответствие со стандартами Европейского союза. Об этом RTVI сообщили в посольстве страны в Москве.

— В соответствии с обязательствами, взятыми на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации, — уточнили в черногорской дипмиссии.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В настоящее время граждане России могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Этот порядок действует с 2008 года в рамках соглашения между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан.

Черногория провозгласила независимость в 2006 году. В 2010 году страна получила статус кандидата на вступление в ЕС и с тех пор активно адаптирует свое законодательство под требования Евросоюза. Власти страны рассчитывают присоединиться к Евросоюзу к 2028 году.

18 ноября президент России Владимир Путин объявил о скором введении безвизового режима для граждан Китая, посещающих Россию.

Рената Валеева