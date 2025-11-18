Новости общества

Путин объявил скорую отмену виз для жителей Китая

16:49, 18.11.2025

Это ответ на безвизовый режим для России, который вступил в силу с китайской стороны 15 сентября

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Президент России Владимир Путин объявил о скором введении безвизового режима для граждан Китая, посещающих Россию.

Заявление прозвучало во время встречи с руководителями делегаций совета глав правительств стран ШОС, которая состоялась во вторник в Кремле. После официального мероприятия президент провел отдельную беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Глава государства подчеркнул, что Россия в ближайшее время реализует зеркальные меры для упрощения въезда китайских граждан на российскую территорию. Это решение направлено на развитие двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между двумя странами. Ранее Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз.

