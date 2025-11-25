Минфин Молдавии просит экономить топливо из-за санкций США против «Лукойла»

Там просят пересмотреть действующие контракты с поставщиками из-за повышенного риска перебоев с горючим

Фото: Владимир Васильев

Министерство финансов Молдавии призвало госучреждения экономить топливо и пересмотреть действующие контракты с поставщиками из-за повышенного риска перебоев с горючим. Причиной стали недавние санкции США, введенные против российской энергетической компании «Лукойл», о чем во вторник сообщила пресс-служба молдавского ведомства.

— Министерство финансов информирует центральные и местные органы публичной власти, финансовые ведомства и региональные казначейства о необходимости оценки контрактов, заключенных с компанией «Лукойл-Молдова»… В результате введенных санкций существует непосредственный риск того, что экономический оператор больше не сможет выполнять свои договорные обязательства, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Закупающим органам рекомендовано провести оценку объемов невыполненных услуг, а также заблаговременно определить альтернативных поставщиков топлива и подготовить соответствующие процедуры государственных закупок. Кроме того, ведомство настоятельно призвало госорганы «оптимизировать потребление топлива и разумно управлять имеющимися ресурсами».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля уже заявлял о критической роли «Лукойла» для энергобезопасности страны. По его словам, компания является единственным поставщиком керосина для Международного аэропорта Кишинева, владеет ключевой инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами, а также управляет каждой шестой автозаправочной станцией в Молдавии.

Напомним, 22 октября текущего года Министерство финансов США ввело санкции против ПАО «Лукойл» и его дочерних компаний, в которых оно владеет долей более 50%. Все операции с этими структурами должны быть завершены до 21 ноября. Днем позже, 23 октября, Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций также ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» — Litasco Middle East DMCC, базирующегося в Дубае.

Рената Валеева