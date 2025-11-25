Новости общества

Четвертый подозреваемый в «ограблении века» Лувра задержан во Франции

16:49, 25.11.2025

Задержанный мужчина находится под стражей

Фото: скриншот из видео "Welcome to the Louvre - Bienvenue au Louvre - Musée du Louvre" с канала "Musée du Louvre"

Французская полиция объявила о задержании четвертого и, предположительно, последнего члена банды, которая совершила дерзкое «ограбление века» в парижском музее Лувр. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержанный мужчина находится под стражей в уголовной полиции Парижа. Ему предъявляются подозрения в участии в «ограблении в составе организованной банды» и «преступном сговоре».

В день ограбления четверо злоумышленников использовали автовышку, чтобы припарковаться у стены музея. Это позволило двоим из них подняться до уровня галереи «Аполлон». Разбив окно, они проникли в зал, где затем взломали две витрины с драгоценностями.

Расследование привело к первым задержаниям в конце октября, когда были арестованы двое подозреваемых в возрасте около тридцати лет, проживающие в парижском пригороде Обервилье. Им уже предъявлены официальные обвинения, и они заключены под стражу. Третий предполагаемый член банды был задержан в начале ноября и также находится под арестом.

Несмотря на успешные задержания, похищенные драгоценности, общая стоимость которых оценивается в 88 млн евро, до сих пор не найдены, отмечает издание.

Рената Валеева

