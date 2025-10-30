Во Франции задержали пятерых новых подозреваемых в ограблении Лувра

В рамках расследования громкого ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, во Франции задержаны пятеро новых подозреваемых. Об этом сообщает радиостанция RTL, ссылаясь на судебные источники.

Задержание состоялось вечером одновременно в различных районах Парижа. Подробности о личности задержанных и их возможной связи с преступлением пока не раскрываются.

Напомним, что в результате ограбления из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины были украдены девять уникальных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, общая стоимость которых оценивается в 88 млн евро. Одним из наиболее ценных экспонатов стала поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, которая была успешно найдена и возвращена в музей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Неделей ранее были задержаны двое подозреваемых: один из них был арестован в аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир, а другой — в пригороде Парижа, когда планировал сбежать в Мали. Оба задержанных являются уроженцами Обервилье и уже столкнулись с обвинениями в совершении преступления.

Напомним, что французские правоохранители рассматривают две основные версии местонахождения украденных из Лувра ювелирных украшений: либо грабители спрятали их в тайнике, либо вывезли за границу по заказу.



Анастасия Фартыгина