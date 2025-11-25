Новости общества

Бывшего замглавы Минобороны России признали банкротом

12:20, 25.11.2025

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ

Фото: Мария Зверева

Бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова признали банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ, сообщает RT.

Начата процедура реализации имущества Иванова. Реестр требований — порядка 228 млн рублей, из которых 175 млн — основной долг по кредиту.

Напомним, бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам в колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. Все арестованные активы бывшего чиновника и его семьи направили в доход государства.

Галия Гарифуллина

Общество

