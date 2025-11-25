Бывшего замглавы Минобороны России признали банкротом
Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ
Бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова признали банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ, сообщает RT.
Начата процедура реализации имущества Иванова. Реестр требований — порядка 228 млн рублей, из которых 175 млн — основной долг по кредиту.
Напомним, бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам в колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. Все арестованные активы бывшего чиновника и его семьи направили в доход государства.
