Бывшего заместителя министра обороны РФ приговорили к 13 годам колонии

Тимур Иванов признан виновным в растрате при покупке двух паромов и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка

Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам в колонии за хищение и легализацию преступных доходов. Об этом сообщает ТАСС.

Тимур Иванов признан виновным в незаконном выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и растрате средств, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы.

Все арестованные активы бывшего чиновника и его семьи направили в доход государства. Кроме того, осужденный после отбывания тюремного срока 4 года не сможет занимать административные должности и должен будет заплатить штраф в размере 100 млн рублей.

Он также лишен всех полученных госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.

Суд также приговорил к 13 годам тюрьмы второго фигуранта по делу — его экс-подчиненного Антона Филатова.

Ранее прокуратура запрашивала для Тимура Иванова 14,5 года лишения свободы по делу о растрате 216 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы.



Дарья Сайфиева