Уголовное дело о массовом заражении ботулизмом направили в суд Москвы

В результате отравления салатом «Лобио» в прошлом году два человека скончались, порядка 300 пострадали

Уголовное дело о массовом заражении ботулизмом направили в Люблинский районный суд Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в мае — июне 2024 года руководитель ООО «Савон-К» Владимир Шин приобрел продовольственную фасоль. Разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, сварил и поместил ее в вакуумную упаковку в нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В результате в фасоли образовалось ядовитое вещество — ботулотоксин.

Зараженную продукцию приобрел гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой он отказался от необходимых микробиологических исследований. Фасоль использовали для приготовления салата «Лобио» и выставили на продажу в интернет-магазинах «Кухня на районе» и «Самокат».

— В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого два человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Четверо фигурантов обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

Напомним, в Казани тогда регистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата «Лобио». Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

