В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио

Фото: Максим Платонов

В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио из доставки. Пострадавшие находятся в инфекционной больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По данному факту Управлением Роспотребнадзора по Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию. Также отобраны пробы для лабораторного исследования. В связи с регистрацией в Москве случаев отравления после употребления продукции ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Стоит подчеркнуть, что в Москве после массового отравления рыбными консервами 55 человек находятся в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма. Из них 30 человек в реанимации. По словам властей города, ситуация полностью контролируется Департаментом здравоохранения и медицинскими организациями Москвы.

Разиль Самигуллин