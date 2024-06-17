В Казани зарегистрировано шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио
В Казани зарегистрировали шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио из доставки. Пострадавшие находятся в инфекционной больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
По данному факту Управлением Роспотребнадзора по Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию. Также отобраны пробы для лабораторного исследования. В связи с регистрацией в Москве случаев отравления после употребления продукции ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.
Стоит подчеркнуть, что в Москве после массового отравления рыбными консервами 55 человек находятся в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма. Из них 30 человек в реанимации. По словам властей города, ситуация полностью контролируется Департаментом здравоохранения и медицинскими организациями Москвы.
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