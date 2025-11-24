Четверо татарстанцев заработали 1,2 млн рублей за счет почти трех тысяч мигрантов

Иностранцы не работали по условиям договоров и не проживали по адресам, указанным при регистрации

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений в сфере миграции. Они организовали масштабную схему по незаконной постановке иностранных граждан на миграционный учет, сообщает СУ СКР по республике.

В период с 2022 по 2025 годы обвиняемые заключали фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности и аренду жилья более чем с 2,9 тыс. иностранных граждан. При этом фактически иностранцы не работали по условиям этих договоров и не проживали по адресам, указанным при регистрации.

За свои услуги по незаконной постановке на учет обвиняемые получили денежное вознаграждение на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.

16 октября президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основные направления миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что стоимость патента для иностранных работников в Татарстане вырастет до 7,9 тыс. рублей.



Рената Валеева