Стоимость патента для иностранных работников в Татарстане вырастет до 7,9 тыс. рублей

Новая цена вступит в силу с 1 января 2026 года

Фото: Реальное время

В 2026 году стоимость патента для иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Татарстана, увеличится на 8% и составит 7 937,64 рублей. Соответствующий законопроект был принят депутатами Госсовета республики VII созыва на 13-м заседании.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что регионам предоставлено право ежегодно устанавливать региональный коэффициент к фиксированным авансовым платежам по налогу на доходы физических лиц иностранцев, работающих по патентам. В Татарстане этот коэффициент составит 2,55% к устанавливаемому на федеральном уровне фиксируемому авансовому платежу.

— Определение данного коэффициента базировалось на соотношении 13-процентного налога на доходы физических лиц от прогноза среднемесячной зарплаты иностранных работников в 2026 году, а это более 61 тысячи, к размеру фиксированного авансового платежа. Таким образом, он составляет 22,55 процента, — пояснила Зарипова.

Министр подчеркнула, что устанавливаемый коэффициент позволит обеспечить поступление налогов в бюджет от иностранных работников. Кроме того, по словам Зариповой, он поможет пресекать «теневые выплаты» за счет возможности легально трудоустраивать мигрантов на основании патентов.

Новая стоимость патента вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил рассмотреть отмену патентной системы для трудовых мигрантов.

Рената Валеева